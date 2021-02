Nils van der Poel: vrijbuiter op de schaats

Nils van der Poel is niet verbaasd dat hij het wereldrecord op de 10 kilometer heeft gebroken. De Zweed heeft in zijn trainingen al vaker rondes op wereldrecordsnelheid gereden. Hij start in de volle overtuiging dat het moet lukken. In een akelig vlak schema zwiert hij zondagmiddag naar 12.32,95. ‘Ik heb gedaan waar ik twee jaar voor getraind heb’, stelt hij nuchter vast.

Heerenveen

Direct na zijn overwinning is hij veel uitgelatener. Van der Poel, kleinzoon van een Nederlandse opa, snelt naar een tv-camera toe en roept: ‘Eat fish for dinner.’ Het is een verwijzing naar Graeme Fish, de man die vorig jaar wereldkampioen werd in Salt Lake City met een wereldrecord van 12.33,86. ‘Ik ken hem verder niet, maar we hebben deze week berichtjes naar elkaar gestuurd. Hij wenste me geluk.’ De Canadees koos ervoor niet naar de WK te komen vanwege de coronapandemie.

Achter Van der Poel rijdt Jorrit Bergsma naar het zilver, op gepaste afstand. Hij komt tot 12.45,86. De Rus Alexander Roemjantsev finisht in de derde tijd: 12.54,95. Patrick Roest, die zijn baanrecord van 12.35,20 vermorzeld ziet word..

