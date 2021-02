Bijna is ze vijftig jaar, maar Claudia Pechstein kan niet loslaten

De ambitie is deelname aan haar achtste Olympische Spelen, 2022 in de Chinese hoofdstad Peking. Dan is ze vijftig jaar. Maar haar resultaten blijven steeds meer achter bij het tumult dat ze veroorzaakt.

Inzell-Berlijn

Loslaten is niet het sterkste punt van de Duitse schaatsster Claudia Pechstein. Tact evenmin. Anders ga je niet expliciet in je officiersuniform van de Bundespolizei naar de rechtszaken waarin je schommelende bloedwaarden als doping worden gezien. Anders vorm je geen paar apart met een man die zowel je partner als baas van de schaatsbond is en zijn beleid desnoods fysiek doorzet.

Maar ook Pechstein wordt ouder. De resultaten worden minder, de achterhoede lijkt zelfs op de lange afstanden haar lot. Deelname aan de wereldkampioenschappen langebaanschaatsen die vanaf vandaag worden verreden in het Thialf-stadion in Heerenveen, lijkt alleen zondag op de 5000 meter mogelijk.

Bij de twee World Cups dit jaar werd ze 14e en tiende op de 3 kilometer. En bij de WK van 2020 in het Noorse Hamar haalde ze niet eens de afsluitende 5 kilometer; met drie afstanden werd ze 19e. Haar persoonlijke records dateren van veertien jaar geleden.

motto

Hou er toch mee op, zou je denken. Maar dat komt niet op in het hoofd van de 1.66 meter lange en zestig kilo zware Pechstein. Haar naam staat voor vulkanisch glas en ongeluk. Na op vierjarige leeftijd verachtelijk het kunstschaatsen als ‘ballet’ afgewezen te hebben, begon ze als het brutaaltje van de Eisbären Juniors Berlin. Oost-Berlijn dus, Haupstadt der DDR.

Ruim 38 jaar later heeft ze een kast vol eremetaal: 91 medailles in totaal, waarvan een derde goud en negen Olympisch. Op haar 37ste werd ze Europees kampioen allround, op haar 43e Duits kampioen, op haar 45e haalde ze zilver op de 5000 meter bij een WK Afstanden. Vorig werd ze op die langste damesrit achtste, in Salt Lake City.





Opgeven is geen optie, luidt het officiële motto op haar website. En dat leidt tot heftige reacties. Die lopen uiteen van bewondering (alle politiemensen in Duitsland en veel voetballers) tot afkeer en haat, bij afgeserveerde coaches, bestuurders, juristen en politici. Bij haar vijanden kreeg haar eigen motto een tweede leven. Ook zij geven niet op.

bloedwaarden

Sinds 2009, een jaar waarin ze Europees kampioen werd (en de in 2019 overleden Paulien van Deutekom vierde), is ze in conflict met een groot aantal instanties. Het gaat maar om één twistpunt: heeft ze doping gebruikt, of zijn haar bloedwaarden weliswaar afwijkend gunstig, maar toch natuurlijk.

In juli 2009 schorste de Internationale Schaatsunie (ISU) haar voor twee jaar; het sporttribunaal CAS bevestigde dat in november dat jaar. In 2010 stelden een aantal onderzoekers Pechstein in het gelijk, maar het Zwitserse Hooggerechtshof (ISU en CAS zetelen in Lausanne) wees haar eis (rehabilitatie, 3,5 miljoen euro gederfde inkomsten en bijna een miljoen voor naamschade) af. In januari 2015 kreeg Pechstein van twee instanties steun: de Duitse sportmedische koepel DOSG achtte doping niet bewezen, de rechtbank in München vond het bloedpaspoort niet afdoende als schorsingsgrond. In juli dat jaar sloeg de ISU hard terug met nog meer foute tests en het oordeel dat Pechsteins opstelling ‘onjuist en misleidend’ was. In juni 2016 oordeelde het gerechtshof in Karlsruhe dat ISU en CAS gelijk hadden en dat er geen sprake kon zijn van een claim of hoger beroep in de Bondsrepubliek.

Bouwman

In wezen is Pechstein uitgeprocedeerd, al lopen nog zaken bij het Zwitserse Constitutionele Hof en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Na twaalf jaar zijn alle partijen moegestreden, maar is er niets opgelost. Vanaf 2011 reed Pechstein gewoon weer haar rondjes, furieus omdat ze de Olympische Spelen van 2010 in Vancouver miste.





Dat jaar kwam ze de vier jaar oudere Matthias Grosse tegen. Ze scheidde van Marcus Bucklitsch, met wie ze sinds 1998 getrouwd was. Ook Grosse komt uit de DDR, volgde tot 1990 de militaire academie in Minsk en wilde generaal worden bij de Nationale Volksarmee. Maar het Oost-Duitse leger verdween met die staat.

Grosse werkte als portier, uitsmijter, disco-uitbater en werd rijk als makelaar in vastgoed, junkfood en cafetaria’s. In 2015 kocht hij de Müggelturm in de Berlijnse wijk Köpenick, bij een meer; dat moet een Henny van der Most-achtige uitspanning worden.

Grosse en Pechstein veroverden in enkele jaren de macht binnen de Deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG); dat was niet moeilijk omdat gebrek aan jong talent en wanbestuur het aantal leden tot 2800 had teruggebracht. De machtsovername werd officieel in september vorig jaar, maar al in juli werden de Nederlandse coach Erik Bouwman en de technische directie op straat gezet.

‘afrekenen’

Dat was te verwachten. Bouwman, een weinig plooibare techneut uit Hoogezand, schreef een open brief in de boulevardkrant Bild op de dag voor de WK van 2020 in Hamar en sprak De Telegraaf over Pechstein. ‘Iedereen rond het nationale team moet kotsen van haar overdreven vriendelijkheid richting de buitenwereld. Maar wij weten dat er een kwaadaardige, dubbele agenda achter dat masker zit.’

Bouwman vond het koppel Grosse-Pechstein ‘de meest onprofessionele grap die ik ooit heb meegemaakt in topsport. Ik benoem mijn vriendin toch ook niet als bestuurder?’ Pechstein ging trainen met de Poolse selectie en liet Grosse terugslaan: ‘De voetballers van Bayern München benoemen hun trainer niet zelf. Ik ben er om puin te ruimen en zal puinruimen. Iedereen die het met mij oneens is, kan de biezen pakken.’

Verbazingwekkend waren zijn woorden niet. De Nederlandse sportarts en wetenschapper Harm Kuipers (in 1975 zelf wereldkampioen schaatsen allround) pleitte als commissielid van de ISU in 2009 voor bloeddoping als medische conclusie. In maart 2016 kwam hij Grosse tegen tijdens het WK in Berlijn. ‘Die man stapte ineens op me af en zei heel dreigend: ‘Met jou reken ik nog af!’.’

enige deelnemer

Kuipers moest uiteindelijk in Nederland aangifte van bedreiging doen, omdat de Duitse sportbestuurders en zeker de politie hem niet serieus namen. Pechstein deed een opleiding bij de Bundesgrensschutz en kreeg in 2009 een baan bij het korps.

Duitse schaatsbestuurders spreken van een ‘muilkorf’ die sporters door het veteranenduo Grosse-Pechstein zou worden aangebonden. Ook de Duitse schaatser Moritz Geisreiter sprak van een angstcultuur; Pechstein zou jongere concurrenten wegpesten, bevestigde de gestopte Sabine Beckert.

Het lijkt een patroon bij Pechstein: in de bermen langs de snelweg van haar schaatsloopbaan liggen tientallen gewonden. De beste illustratie was de gouden plak die ze bij de Duitse afstandskampioenschappen van 2019 op de 5000 meter haalde. Ze was met de winnende tijd van 7.10.07 de enige deelnemer! Maar zelfs de spot die dat opriep, brengt haar niet van de wijs. Niet voor niet portretteerde de regionale omroep RBB haar met als titel Und ewig lockt das Eis. <



Claudia Pechstein in politie-uniform bij het Bundesgerichtshof in Karlsruhe, - beeld epa / Uli Deck