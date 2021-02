In de top bij boccia tellen details

Ook voor de paralympische sporter Daniel Perez (39) is de coronatijd onzeker. Maar als er íémand zich niet laat deprimeren, is het de bocciaspeler. Boccia is een sport vergelijkbaar met petanque, voor sporters met een hersenverlamming of met zware motorische beperkingen.

Enschede

Eigenlijk, vertelt Perez aan het begin van het interview dat per e-mail wordt afgenomen, kan hij er niet goed tegen als mensen anderen op beren op de weg wijzen. ‘Onbewust maar soms ook bewust komt er jaloezie om de hoek kijken als mensen een passie hebben. Ze krijgen dan geregeld de vraag of ze wel zoveel energie in hun project moeten stoppen. Maar bij mij hebben eigenwijze mensen die hun eigen koers varen altijd een streepje voor. Als je naar mijn leven en mijn sportloopbaan kijkt, kom ik ook van heel ver. “Just do more”, is mijn levensmotto.’

Perez is een in Oldenzaal geboren en getogen man met Spaanse genen. Vanaf het moment dat hij het levenslicht zag, is hij gehandicapt. Zuurstofgebrek bij de geboorte..

