Even geen kalklijnen trekken

Amateurclubs komen in de knel als gevolg van de coronacrisis. Verenigingen weigeren echter te capituleren en zetten alle creativiteit in om het gebrek aan inkomsten te compenseren.

Cuijck - Waddinxveen

Ronduit zorgwekkend waren de signalen van amateurvoetbalclubs eind oktober. Niet minder dan 30 procent van de verenigingen vreesde in meer of mindere mate voor het voortbestaan. Kantine-inkomsten vormen een aanzienlijk deel van het budget en die waren compleet weggevallen door corona. Ook de penningmeester van JVC Cuijck, een Gelderse zaterdagderdeklasser die jarenlang in de top van het zondagvoetbal meespeelde, kan meepraten over de penibele situatie.

‘Er komt geen geld uit baromzet binnen, terwijl de kosten gewoon doorlopen’, vertelt Jacques Arts. ‘Dan moet je denken aan veldhuur en elektriciteitskosten als de jeugd gaat trainen. Op lange termijn is dat geen houdbare situatie. We hebben eerder dit j..

