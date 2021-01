Minder geruzie op het veld bij lege tribunes

Salzburg

De Oostenrijkse onderzoekers zagen vooral een afname van discussies en scheldpartijen. Het aantal opstootjes met scheidsrechters is zelfs gehalveerd.

In Nederland is er al sinds 29 september geen publiek meer bij het profvoetbal. Heeft het hier ook zo’n impact gehad op de emoties op het veld? Uit cijfers van Stats Perform blijkt in ieder geval dat het aantal uitgedeelde kaarten per wedstrijd is gedaald. In de eredivisie worden normaal gemiddeld 3,2 kaarten per wedstrijd uitgedeeld. In de wedstrijden zonder publiek ligt dat op 2,8; een daling van 12 procent. Dat kan aan twee dingen liggen: ofwel de spelers zijn minder opgefokt en maken minder overtredingen, ofwel de scheidsrechter is meer vergevingsgezind als hij niet wordt u..

