Wielrenner Tom Dumoulin stopt voorlopig met wielrennen

Tom Dumoulin trekt zich voor onbepaalde tijd terug uit de wielrennerij. Vrijdagavond heeft hij in een gesprek met de teamleiding van zijn ploeg Jumbo-Visma op het trainingskamp in Alicante, Spanje, laten weten dat hij een pauze wil nemen.

Alicante

In een zaterdagmiddag verspreide verklaring maakt Dumoulin duidelijk dat hij worstelt met de druk en de verwachtingen. Het team heeft zijn verzoek gehonoreerd. Het verlof is onbetaald. Het besluit komt op een onvoorzien moment. Juist vrijdag presenteerde Jumbo-Visma de plannen voor het komende seizoen, waarin veel aandacht was voor de rol van de 30-jarige Maastrichtenaar.

Dumoulin zou met Steven Kruijswijk als schaduwkopman achter de Sloveen Primoz Roglic naar de Tour de France gaan, waarvan het parcours hem naar eigen zeggen zeer aansprak, met twee individuele tijdritten. In tegenstelling tot zijn gewoonte om de Ardense heuvelwedstrijden te rijden stonden dit keer twee Vlaamse kasseienklassiekers op het programma, de Ronde van Vl..

