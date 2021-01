Ontembare Zlatan Ibrahimovic op weg naar 500e doelpunt in clubverband

‘Hoe ouder ik word, hoe beter, ik ben net als rode wijn’, zo stelde voetballer Zlatan Ibrahimovic in 2016 zelfverzekerd. De 39-jarige Zweed houdt voet bij stuk, want de aanvaller van AC Milan scoort meer dan ooit.

Als het aan Ibrahimovic zelf ligt, gaat het vanavond gebeuren: het aantikken van vijfhonderd doelpunten in clubverband. Nog twee heeft hij er nodig. Om 18.00 speelt koploper AC Milan in de Serie A tegen Atalanta Bergamo en zullen voetballiefhebbers de bijna twee meter lange spits in de gaten houden. Tot dusverre maakte Ibrahimovic dit seizoen in acht competitiewedstrijden twaalf doelpunten, goed voor een moyenne van 48 minuten per goal (!).

Het verhaal van Ibrahimovic, die in 1999 debuteerde voor Malmö FF, is bij de meeste mensen bekend. Op jonge leeftijd was Ibracadabra, zoals zijn bijnaam luidt, een supertalent, afkomstig uit een arme immigrantenwijk in Malmö. Zijn vader, een Bosniër die getraumatiseerd is door de Balkanoorlog..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .