De Russen mogen dit weekend gewoon meedoen in Thialf. ‘Medailles gaan voor de moraal’

Vandaag en zondag worden in ijsstadion Thialf in Heerenveen de Europese kampioenschappen allround en sprint verreden. Russische schaatsers doen gewoon mee, ondanks de straffen van internationale sportinstanties en onthullingen over de omvang en brutaliteit van het staatsprogramma dat het bedrog en de doping organiseert.

Dopingcontrole voor de biatlon-sporters in Krasnaya Polyana, tijdens de Olympische Winterspelen in Sotsji, Rusland.

Moskou

Ook dit weekend rijden Russische schaatsers hun rondjes in Heerenveen. Het EK schaatsen is qua opzet veranderd. In oneven jaren wordt een allround kampioenschap verreden, in even jaren gaat het per afstand. En Russische sporters mogen dan bij de komende twee Olympische Spelen wel verplicht worden onder neutrale vlag deel te nemen, tijdens gewone toernooien klinkt het oude Sovjetvolkslied nog vaak genoeg.

Vorig jaar won sprintkanon Pavel Koelizjnikov, al in 2012 positief getest op doping, de 500 en 1000 meter. Denis Joeskov won zilver en brons op de 1500 en 5000 meter. Vijf Russische vrouwen haalden medailles op alle afstanden. De eerste nieuwe Russische dopingzondaars zijn alweer gemeld. Eind december testte de 24-jarige s..

