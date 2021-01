Veel vielrenners worden al nerveus bij het idee: een nieuwe fiets. Hoe zal-ie zitten?

Het is een moment waar wielrenners niet op zitten te wachten. Een nieuwe fiets. Toch veranderen vijf teams, waaronder de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma, dit jaar van merk. ‘Een nieuwe fiets moet zo snel mogelijk je vriend worden.’

Het bestaan van een profwielrenner draait om grammen en millimeters. In een wereld waar de voeding per gram wordt afgewogen en een renner het voelt als het zadel een millimeter hoger staat, is er nauwelijks een grotere verandering denkbaar dan een nieuwe fiets.

Toch stapt de Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma over op een ander merk, beter gezegd: een nieuwe fietssponsor. De renners beginnen volgende week hun eerste trainingskamp op zwart-geel gespoten fietsen van Cervélo in plaats van de groenblauwe Bianchi’s waar de ploeg de afgelopen zeven jaar mee rondreed.

‘Ik schat 160.000 kilometer’, zegt Koen Bouwman op de vraag welke afstand hij op z’n Bianchi heeft afgelegd. ‘Dan word je wel een met je fiets, ja.’ Bouwman – 27 jaar, 60 kilo, 1,78..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .