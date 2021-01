Een foto voor thuisgevoel in de schaatsbubbel

Twee EK’s, twee WB-wedstrijden en een WK zijn er de komende tijd in Thialf. Sommige schaatsers zitten vijf weken in een bubbel rondom Heerenveen.

In Thialf worden de komende weken vijf belangrijke wedstrijden geschaatst.

Wolvega

‘Daar gaan we’, roept Thomas Krol en hij hijst zijn sporttas op zijn schouder. De schaatsers van Jumbo-Visma die komend weekeinde meedoen aan de EK sprint en allround arriveren zondag bij Hotel Van der Valk in Wolvega. Dit is het moment dat ze de schaatsbubbel betreden.

Het hotel is tijdens trainingskampen en toernooien de vaste stek van de ploeg van coach Jac Orie. Ze hebben eigen, met bordjes gemarkeerde, parkeerplekken. Al zijn die niet nodig, want het is er uitgestorven. Normale gasten zijn niet welkom.

Dat is niet alleen zo in Wolvega, maar ook bij de hotelvestigingen in Emmeloord en Sneek. Die zijn exclusief voor schaatsers gereserveerd: voor de deelnemers aan de EK’s, de daaropvolgende twee wereldbekerwedstr..

