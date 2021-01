Hol stadiongeluid in coronatijd

Sport in coronatijd was het afgelopen jaar een belevenis op zich. Hans Klippus, een ervaren en optimistisch ingestelde sportjournalist, schreef Stille Velden, een boek met fraaie anekdotes. 'Ik kon niet wennen aan die lege velden.'

Zoetermeer

Op zaterdag 22 februari 2020 bezocht sportjournalist Hans Klippus samen met zijn vriend Wim Roosenburg in Italië de voetbalwedstrijd Fiorentina-AC Milan. Toen het gezelschap ’s avonds laat terugkeerde in het hotel, bleken er vier duels voor de volgende dag afgelast vanwege de uitbraak van het coronavirus in Noord-Italië. ‘Dat voelde zó vreemd aan’, zegt Klippus, die jarenlang frontman sport bij NRC Handelsblad was en na een dienstverband bij het Algemeen Dagblad als freelancer verder ging. ‘Ik ben sportliefhebber pur sang en kon maar niet wennen aan die stille, lege velden. Ik besloot een boek te gaan maken en zo veel mogelijk boeiende verhalen over sport in coronatijd te verzamelen.’

