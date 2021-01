Statistieken rukken op in de sport

Eindhoven

Elke sportliefhebber die zichzelf de tijd gunt om nabesprekingen op televisie te volgen, zal zich bij vlagen flink achter de oren krabben. Denk je zelf dat Memphis Depay een wereldpartij heeft gespeeld met zijn mooie hakballetjes, stelt een snelle vogel van een databureau dat idee snel bij: 67 procent van de acties is mislukt.

Volgens Toon Gerbrands, algemeen directeur van PSV, is heel veel te vangen in cijfers, wat vermoeiend gebakkelei wegneemt. ‘Vroeger had ik met een speler geregeld discussies of hij wel zijn best had gedaan. Dan vond ik dat hij de kantjes ervan af had gelopen, maar zei hij zelf dat hij hard had gewerkt en goed had gespeeld. Nu statistieken over wedstrijden veel meer beschikbaar zijn door technologische..

