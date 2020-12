Schaatsen in ijskoud Siberië om het ‘gevoel van vliegen’ te kunnen ervaren.

Rotterdam

Nee, zelf is hij eigenlijk niet zo’n schaatser, grinnikt Bas van Oort (33). Maar hij is zo iemand die zich graag in een avontuur stort en dan wel kijkt hoever hij komt. Zo fietste hij in de Verenigde Staten van kust naar kust en pakte hij eens de trein van Amsterdam naar Noord-Korea. Een haastig voorbereide schaatsmarathon in Siberië, met een spoedcursus schaatsen op de Jaap Eden IJsbaan, past prima in dat rijtje.

Zonder veel weg te willen geven: zijn Russische tocht loopt een stuk anders dan vooraf verwacht. Van Oort beschrijft zijn ervaringen in zijn recent verschenen boek IJsvogels.



Bas van Oort - beeld Willemieke Kars

Wat was, voor uw trip, uw band met schaatsen en ijs?

‘Zoals de meeste Nederlanders, denk ik. Het is sfeerverhoge..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .