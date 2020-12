Voor Lizzy van der Helm is het leiden van Feyenoord-Ajax een absolute droom

Zoetermeer

In haar ruime appartement in Zoetermeer blikt de doorgaans zo opgeruimde Van der Helm met gemengde gevoelens terug op een Champions League-wedstrijd die ze onlangs in Polen floot.

Het vrouwenteam van Gornik Leczna ontving de vrouwen van de Cypriotische formatie Apollon Ladies en al na een minuut kende ze terecht een strafschop toe aan de thuisclub. Toen Van der Helm later in de tweede helft afzag van het geven van een vermeende penalty, bleek ze het opnieuw bij het juiste eind te hebben. ‘Maar in de zeventigste minuut zat ik ernaast. Ik had Gornik opnieuw een strafschop moeten toekennen, maar besloot in een split-second dat de overtreding te licht was. Toen ik na afloop de beelden bekeek, baalde ik als een stekker. En o..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .