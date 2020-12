Soms lukt alles bij snookerkoning Ronnie O’Sullivan, maar te vaak blinkt hij uit in onverschilligheid

Hoewel de snookersport in Nederland klein is, is Ronnie O’Sullivan bij velen bekend. Zodra de Brit, die zaterdag zijn 45e verjaardag viert, een keu in zijn hand heeft, is hij (vaak) een genie. Daarbuiten doet hij regelmatig stof opwaaien.

Amersfoort

Hij kan zijn verjaardag uitgebreid gaan vieren, want op het momenteel lopende UK Championship - één van de drie grootste toernooien in het snooker (de zogeheten Triple Crown-toernooien) - werd Ronnie O’Sullivan vorige week al uitgeschakeld.

Verrassend, maar toch ook niet, want het is de huidig wereldkampioen ten voeten uit: soms lukt alles, pot hij onmogelijke ballen of veegt hij binnen een handvol minuten de tafel leeg, maar iets te vaak ook raakt de Schot geen pepernoot, is hij ongeïnspireerd en blinkt hij vooral uit in onverschilligheid. Ondanks dat wordt O’Sullivan door veel kenners beschouwd als beste snookeraar aller tijden. Is het niet op basis van het aantal gewonnen Triple Crown-toernooien (20), dan is het wel om vanweg..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .