Handbaldames vechten voor elkaar

Het Nederlands dameshandbalteam staat voor een interessante uitdaging. Vanaf 3 december heeft het Europees Kampioenschap in Denemarken plaats. Nederland is regerend wereldkampioen en bezit onmiskenbaar de gunfactor bij het volk. De kiem van deze successen werd gelegd in de Handbal Academie.

Amersfoort

Sommige sportteams doen je niks, op een sombere dag hoop je zelfs stiekem dat ze verliezen. Andere formaties krijgen het voordeel van de twijfel. Ten slotte zijn er nog brigades die je naar de overwinning zou willen schreeuwen. Het Nederlands handbalteam voor dames behoort overduidelijk tot die categorie.

Eind 2019, toen Japan decor was van het wereldkampioenschap handbal voor dames, ontplofte sportminnend Nederland toen ‘we’ in de finale op fotofinish van Spanje wonnen. Op de publieke omroep was rechtstreeks te zien hoe het team van de Franse coach Emmanuel Mayonnade na een zinderende nek-aan-nekrace in extremis zegevierde: 28-27. Keepster Tess Wester verrichtte een onmogelijke redding, waarna Lois Abbingh vanaf de ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .