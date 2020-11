‘In onze sportschool werken we op een manier die je in de bijbel terugvindt’

Met vechtsport vindt Wim van Doorn niets mis, mits de docent geen zwak heeft voor het zen-boeddhisme. In zijn sportschool in Rhenen zijn christelijke waarden het uitgangspunt.

Tim van Doorn geeft judoles in de sportschool van Wim van Doorn in Rhenen.

Rhenen

Helemaal aan het begin van de avond wijst de 63-jarige Van Doorn naar een glimmende plaat die in het entreehalletje hangt. Er staat een Bijbeltekst geschilderd die elke lezer van deze krant zal kennen. ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

‘Johannes 3 vers 16 natuurlijk’, zegt Van Doorn, een geblokte man met donkergrijs grijs stekelhaar en een innemend gezicht. ‘Die plaat hangt er al bijna dertig jaar. Ik kijk er zelf altijd even naar als ik binnenkom. Het is een heel aansprekende tekst, maar reacties krijg ik er eigenlijk maar zelden op. Apart toch? Mijn leerlingen lopen er heel vaak langs.’

judojuniorenZittend..

