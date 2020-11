Kostschool was bakermat voetbal

Amsterdam

De oprichting van de Haarlemsche Football Club in de jaren tachtig van de negentiende eeuw is volgens veel sporthistorici de kiem van het Nederlandse voetbal. Althans, dat was het. Het promotieonderzoek van Jan Luitzen veegt deze ‘canon’ definitief van tafel. Voetbal werd al in 1854 geïntroduceerd op Noorthey, een protestants-christelijke kostschool voor elitejongeren in Veur, tegenwoordig Leidschendam-Voorburg.

‘Kijk je met de blik van een socioloog naar de voetbalgeschiedenis, dan zie je vooral sportverenigingen en de organisatie achter het voetbal’, legt Luitzen uit. ‘Ik wilde als sporthistoricus juist eens kijken naar wat er op het grasveld gebeurde. Dan blijkt dat voetbal in Nederland al ve..

