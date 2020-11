In Memoriam Diego Maradona (1960-2020): ‘Hij kan troost vinden in de handen van God’

La Plata

integriteit

Lineker was erbij als spits van het Engelse voetbalelftal, op 22 juni 1986, tijdens de historisch kwartfinale van het wereldkampioenschap voetbal voor landenteams, in Mexico-Stad. Maradona scoorde de 1-0 met een doelpunt dat omstreden was. Gebruikte hij het hoofd of zijn linkerhand? Tijdens een persconferentie claimde Maradona dat zijn doelpunt gedeeltelijk met het hoofd van Maradona werd gemaakt en gedeeltelijk met de hand van God. Dit werd een van de beroemdste uitspraken in de sport. Bijna twintig jaar hield hij vol dat het de hand van God was. In een interview met de ARD gaf hij in 2006 toch de handsbal toe. En tien jaar later, in zijn autobiografie, werd het zelfs de titel: Met de Hand van God.

Het was ni..

