Honderd jaar Abe Lenstra: de voetballer die zich nooit liet dwingen

Heerenveen

Vergeten is Abe Lenstra (1920-1985) niet. Deze maand is in Museum Heerenveen nog de tentoonstelling ‘100 jaar ABE’ te zien. Er is een scheurkalender. Het Friesch Dagblad heeft een serie artikelen over hem en in juli is het eeuwfeest van de Sportclub Heerenveen herdacht; het stadion in de Friese schaats- en voetbalstad is naar Lenstra genoemd. Nog vorig jaar kwam er een verrijkte biografie over ‘Abe’ uit. Maar corona maakte fysieke activiteiten onmogelijk.

Wat achteraf bij Lenstra imponeert, is de lange duur van zijn carrière. Maar liefst 28 jaar lang voetbalde hij op het hoogste niveau, bij Heerenveen en de toen nog twee profclubs in Enschede, voor transfersommen van elfduizend en 42.000 gulden. Nadat hij als 42-jarige..

