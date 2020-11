Manchester United-speler Marcus Rashford spreekt niet alleen met zijn voeten

Marcus Rashford in graffiti in de wijk Withington in Manchester.

Manchester

De 23-jarige Rashford, die in 2016 onder trainer Louis van Gaal debuteerde, groeide vroeger zelf in armoede op, in een arme wijk in Manchester. Zijn alleenstaande moeder moest vijf kinderen onderhouden met een minimumloon. Geld voor luxe was er niet.

Tegenwoordig is de speler van United miljonair, maar zijn afkomst vergeten doet hij niet. Voor de zomer, ten tijde van de eerste coronagolf waarin arme gezinnen extra getroffen werden, begn Rashford een campagne om arme schoolkinderen ook in de vakantie te voorzien van gratis warme maaltijden. ‘Dit gaat niet over politiek, maar over medemenselijkheid’, zei de voetballer daarover. ‘Geen enkel kind zou met honger naar bed moeten gaan.’

Vele Britten omarmden de actie van Rashford door e..

