Pim Doesburg 1943-2020

Geen Nederlandse keeper was zo fanatiek als Pim Doesburg die woensdag op 77-jarige leeftijd overleed. Zelfs als trainer, in de zestig, bleef hij dat.

Ed de Goeij (53), die in het doel stond bij Feyenoord en Sparta, wist er alles van. ‘Dat leek wel oorlog als zij met elkaar trainden’, zegt chef sport en Spartaan Ruud van Os op zijn website Rijnmond.nl. Zijn scheldpartijen op het veld waren vermaard en leidden zelfs tot ingezonden brieven van dames in Rotterdamse media. Toch had niemand een hekel aan hem, zegt Willem van Hanegem (76) tegen Rijnmond.nl. ‘Hij was zo verschrikkelijk fanatiek. Maar ik ken niemand van Feyenoord uit die tijd die iets tegen Doesburg had.’

Willem (Pim) Doesburg groeide op in Rotterdam en keepte al in 1962 voor Sparta. In 1965 veroverde hij met de rood-wit-gestreepten de KNVB-beker. Van 1967 tot 1970 keepte hij voor PSV omdat Jan van Bever..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .