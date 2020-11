Mart Smeets verveelt zich niet in coronatijd: ‘Ik heb me wel verbaasd over andere sportliefhebbers’

Het had een veelbelovend sportjaar moeten worden, met een EK voetbal, de Olympische Zomerspelen en nog zoveel meer. Maar alles werd anders. Sportjournalist Mart Smeets keek er vanaf de zijlijn naar en verbaast zich over de (sport)wereld. Thuis in Haarlem schreef hij zijn waarnemingen van zich af, opgetekend in Stille Sport, een verhalenbundel.