Is het Nederlands Elftal terug bij af? Of is er toch nieuw elan ...

Het optimisme dat Oranje de afgelopen jaren omgaf, dreigt rap te verdwijnen. Woensdagavond moet een goed resultaat in de oefeninterland tegen Spanje vertrouwen geven voor de aankomende duels in de Nations League.

Amsterdam

Het Nederlands voetbalelftal bevindt zich in onrustig vaarwater. Ronald Koeman zwaaide onlangs af als bondscoach en zijn opvolger Frank de Boer won nog geen wedstrijd. Koeman wist met zijn buitengewoon effectieve aanpak tussen 2018 en 2020 het chagrijn weg te nemen dat destijds als een grijze deken boven de nationale voetbalselectie was komen hangen. Aan de hand van aanvoerder Virgil van Dijk, topmiddenvelder Frenkie de Jong en vedette Memphis Depay richtte het elftal zich krachtig op. Koeman en co kwalificeerden zich voor het door corona afgelaste EK van 2020 en reikten tot de eindstrijd van de prestigieuze Nations League. Het Oranjelegioen – nooit vies van een portie chauvinisme – zat eindelijk weer met een veilig gevoel voor ..

