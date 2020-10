Afzien op de stroken van de Angliru.

De Galibier, de Stelvio, de Angliru. Het zijn bergen die angst inboezemen bij wielrenners. Laatstgenoemde, voluit de Alto de El Angliru, staat zondagmiddag op het menu in de Vuelta. De geschiedenis van deze zeer zware klim is kort, maar interessant.

De berg, gelegen in het noorden van Spanje, in Asturië, kent - om maar meteen de zwaarte duidelijk te maken - verschroeiende stijgingspercentages. Met 12,5 kilometer en een gemiddelde stijging van iets boven de 10 procent, is Angliru niet eens zo heel lang en hoog, maar naarmate je de berg beklimt, gaat het van kwaad tot erger. In het middelste gedeelte loopt het stijgingspercentage op tot 15, waarna op ruim twee kilometer van de top het duizelingwekkende percentage van 23,5 procent wordt aangetikt. Cueña les Cabres heet de zwaarste strook, wat staat voor geitenpad. Niet iets om je per se op te verheugen.

De Angliru, ook wel La Gamonal genoemd, is ee..

