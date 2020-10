‘Te jong selecteren is onnodig en onverstandig.'

Roger Federer leerde zijn grandioze handen- en voetenwerk door veel andere sporten te beoefenen. Pas op zijn twaalfde heeft hij zich volledig op tennis gestort. Selecteer kinderen niet te jong, waarschuwt bewegingswetenschapper Sebastiaan Platvoet. Deze week promoveerde hij in Groningen op het ontwikkelen van talent.

Provocerend stelt bewegingswetenschapper Sebastiaan Platvoet (41): ‘Selectie van kinderen in de sport onder de twaalf jaar zou verboden moeten worden.’ Volgens hem blijkt uit jarenlang onderzoek dat vroeg selecteren verkeerd uitpakt. ‘Het is onnodig en onverstandig. Onverstandig omdat je kinderen uitsluit. Daarbij vallen veel geselecteerden af, wat negatieve consequenties heeft. Bij balsporten is alle selectie vóór de groeispurt redelijk discutabel.’

Platvoet is gespecialiseerd in voetbal en kent de verhalen van clubs. ‘Als wij het niet doen ...’ Maar kracht, snelheid, uithoudingsvermogen en mentaliteit ontluiken pas na de groeispurt. Alleen de basismotoriek is min..

