Gegrilde aubergine met ingelegde tomatensaus

Onlangs maakte ik deze makkelijke ovenschotel die mij even een lekker zomers gevoel gaf. Je kunt het gerecht maken met verschillende groenten in de hoofdrol. Ik koos nu voor aubergine, wat een klassieke keuze is. Maar je kunt ook gerust dun gesneden kool, venkel, courgette of zelfs (voorgegaarde) aardappel gebruiken. De rest van het gerecht maak ik met veel lang houdbare of ingemaakte ingrediënten. Zoals je het makkelijkst kunt doen in de winter wanneer de verse smaken veel minder intens zijn dan bijvoorbeeld in de zomer.