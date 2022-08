Recept: Aardappeltortilla met chorizo

Een tortilla is een aardappelomelet. Een makkelijk recept om je restjes in op te maken. Te beginnen bij de aardappels die wellicht overgebleven zijn van de dag ervoor. Die zijn ideaal om te gebruiken in de tortilla. Ik vind het altijd lekker om te combineren met groente die ik in de koelkast heb. BIjvoorbeeld paprika, venkel, broccoli… Eigenlijk kan alles. Verder altijd wat ui en iets van spek, ham of worst. Dat zorgt ervoor dat de tortilla direct veel smaak heeft. Ook is het lekker om stukjes kaas toe te voegen. Je kunt dus eindeloos variëren met dit recept. Hieronder een basisrecept.