Gegratineerde spinazietortilla’s

De tortilla’s doe je even onder de grill en vul je vervolgens met een Popeye-mengsel van spinazie en ei. Dit recept is helemaal vegetarisch verantwoord.

bereiding

Was de tomaten, verwijder de pitjes en snijd het vruchtvlees in blokjes. Snijd de ui en een half teentje knoflook klein. Meng de tomatenblokjes met de ui, de knoflook en de olijfolie. Zet de tomatensalsa even apart.

Hak de hazelnoten klein.

Was de spinazie. Laat de spinazie met aanhangend water in een grote pan slinken of laat de diepvriesspinazie ontdooien.

Warm de grill voor.

Pers het halve teentje knoflook in een grote kom. Voeg het ei toe en klop het los.

Druk zoveel mogelijk vocht uit de spinazie en meng het door het ei.

Voeg de hazelnoten en wat peper toe.

Verdeel het mengsel over de tortilla’s en rol ze op. Leg ze naast elkaar in een ovenvaste schaal en strooi de kaas erover.

Laat de tortilla’s onder de hete grill goudgeel bakken. Geef de tomatensalsa erbij. <

ingrediënten [2 personen]

3 tomaten

stukje ui

1 teentje knoflook

1 eetlepel olijfolie

50 gram hazelnoten

600 gram spinazie of 300 gram diepvriesspinazie

1 ei

peper

2 grote of 4 kleine volkoren tortilla’s

40 gram geraspte, belegen 30+ kaas

info: voedingscentrum.nl