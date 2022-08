Balinese groentesoep

bereiding

Kook de rijst gaar volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

Bak de stukken kip in de hete olie aan alle kanten bruin.

Maak de groente schoon.

Snijd de ui en de knoflook in snippers, de rode peper in smalle ringen, de sperziebonen in drieën en de kool in repen.

Rooster het komijnzaad en het korianderzaad in een droge koekenpan tot ze gaan geuren.

Snijd de ansjovisfilets klein.

Doe de kruiden met de ansjovis, de ui en de knoflook bij de kip en bak het even mee tot de ansjovis gesmolten is. Voeg 400 ml water toe en stoof de kip 25 minuten.

Voeg de rest van de groente toe en kook het geheel in nog 10 minuten verder gaar.

Maak de soep op smaak met wat citroensap.

Schep aan tafel een flinke lepel rijst in de soep.







ingrediënten [2 personen]

100 gram zilvervliesrijst

2 kipkarbonades of braadstukjes zonder vel

1 eetlepel olie

1 ui

1 teentje knoflook

1 rode peper

200 gram sperziebonen

200 gram witte kool

1 theelepel komijnzaad

1 theelepel korianderzaad

2 ansjovisfilets (blik)

citroensap

info: voedingscentrum.nl