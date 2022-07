Krieltjessalade met gerookte forel

bereiding

Maak de krieltjes schoon en snijd de grote een keer door.

Maak de sperziebonen schoon en breek ze eenmaal.

Kook de krieltjes en de sperziebonen in weinig water in 10 minuten gaar.

Maak een dressing van citroensap, 1 eetlepel water, de tijm en de olie. Meng de dressing door de nog warme krielaardappeltjes en sperziebonen. Laat dit afkoelen.

Was de kerstomaatjes en halveer ze.

Maak het bosuitje schoon en snijd hem in ringen.

Verdeel de forelfilet in stukjes.

Meng de tomaatjes en bosui door de aardappelen en schep er voorzichtig de stukjes vis door.









ingrediënten voor 2 personen

500 gram ongeschrapte krielaardappeltjes

250 gram sperziebonen

citroensap

1 theelepel tijm

2 eetlepels olijfolie

150 gram kerstomaatjes

1 bosuitje

200 gram gerookte forelfilet

info: voedingscentrum.nl