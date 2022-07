Griekse tomaten-linzensoep

Deze zomerse tomatensoep is verfrissend en toch goed vullend. Juist op hete dagen is hij heel geschikt. Ook al zul je denken ‘ik wil iets verkoelends’, warme dranken en soepen zijn juist heel erg goed met warm weer. Warme dranken en soepen sporen je lijf aan meer te gaat zweten waardoor je je lijf juist sneller laat afkoelen. Dit recept is een variatie op een soep die ik meerdere keren in Griekenland gegeten heb. De vele kruiden geven de soep een rijke smaak en aroma.