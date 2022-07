Gevulde paprikasoep

bereiding

Pel de ui en snijd hem klein. Maak de paprika’s schoon en snijd ze in stukjes. Smoor de ui en de paprika zacht in de margarine en pers het teentje knoflook er boven uit. Bak de tomatenpuree kort mee. Voeg 500 ml water toe en kook de soep 10 minuten. Pureer de massa in een keukenmachine of met een staafmixer. Maak de prei schoon en snijd hem in smalle ringen. Spoel de bruine bonen af in een zeef. Snijd de ham in reepjes. Roer de prei, de bruine bonen en de ham door de soep en kook de soep nog 5 minuten. Maak de soep op smaak met wat peper en serveer er brood bij. <

ingrediënten [2 personen]

1 ui

3 rode paprika’s

2 eetlepels vloeibare margarine

1 teentje knoflook

1 eetlepel tomatenpuree zonder zout

1 dunne prei

1 kleine pot of blik bruine bonen (uitlekgewicht circa 250 gram)

2 plakjes achterham

peper

4 volkoren boterhammen

info: voedingscentrum.nl