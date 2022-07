Zalm met couscous en sinaasappel.

bereiding

Breng 250 ml water met het stukje bouillontablet aan de kook. Snijd de zalm in repen. Neem de bouillon van het vuur en leg de zalm erin. Laat de zalm in 8 minuten gaar worden. Breng 200 ml water aan de kook. Giet het water over de couscous en laat het afgedekt 10 minuten wellen.

Maak de prei en de paprika schoon. Snijd de prei in ringen en de paprika in reepjes. Verwarm de margarine en stoof hierin de prei kort. Voeg de paprika toe en stoof de groente in 6 minuten verder gaar. Boen de sinaasappel goed schoon en rasp wat van de schil. Schil de sinaasappel dik en snijd hem in plakken. Snijd de plakken sinaasappel in blokjes en vang het sap op. Was de koriander en knip de blaadjes klein. Meng de sinaasappel, het sap, de geraspte schil, de koriander en de yoghurt door de couscous. Maak op smaak met peper. Verdeel de couscous over twee borden, leg de repen zalm erop en geef de groente erbij. <

ingrediënten [2 personen]

¼ groentebouillontablet met minder zout

200 gram zalmfilet

150 gram volkoren couscous

400 gram prei

1 gele paprika

1 eetlepel vloeibare margarine

1 sinaasappel

8 takjes koriander

4 eetlepels halfvolle yoghurtpeper

info: voedingscentrum.nl