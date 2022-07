Frikadel ikan goreng

bereiding

Schil de aardappelen, snijd ze in blokjes en kook ze in weinig water gaar.

Laat de aardappelen afkoelen en maak ze met een vork fijn.

Snijd het stukje bosui in smalle ringetjes.

Pers het teentje knoflook boven de aardappelpuree uit.

Snijd de vis heel fijn.

Meng de vis, de bosui, het ei en wat peper door de puree.

Vorm er koekjes van en laat ze in de koelkast een half uur opstijven.

Kook de zilvervliesrijst volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

Bak de viskoekjes in 2 eetlepels olie in 10 minuten gaar en goudgeel. Bak de gare zilvervliesrijst met de kerrie in de rest van de olie.

Maak de groente schoon. Laat de sla goed uitlekken. Halveer de tomaatjes en meng ze door de sla.

Maak de salade op smaak met azijn en peper en serveer bij de rijst en viskoekjes.

ingrediënten [2 personen]

2 kleine aardappelen

½ bosuitje

1 teentje knoflook

200 gram pangasius- of tilapiafilet

1 eipeper

150 gram zilvervliesrijst

3 eetlepels olie

2 theelepels kerriepoeder

75 gram sla, rucola

250 gram kerstomaatjesazijn

info: voedingscentrum.nl