Bolognese saus

Misschien wel het meest gemaakte gezinsrecept van de hele wereld! Pasta bolognese. Ieder gezin heeft wel zijn eigen variant op de klassieker. Die klassieker die eigenlijk al lang niets meer te maken heeft met het echte klassieke recept. Ook dit recept is niet per se de meest klassieke. En iedere Italiaan zal waarschijnlijk beamen dat dit niks te maken heeft met de echte pasta bolognese. Toch is dit een heel erg lekker recept boordevol met groente en daardoor heel geschikt om er in te houden als basissaus!