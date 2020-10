Vragen van een 27-jarige: Wat betekent het om kerk te zijn?

Deze week heb ik een online bijbelkring afgezegd om thee te kunnen drinken met een vriendin. Daar had ik meer zin in. Terwijl ik deze zomer naar vrienden riep dat ik nu echt meer betrokken wilde raken bij een kerk. Ik baalde dus een beetje van mezelf, want ik moest denken aan de veelgeprezen column van Rosanne Hertzberger eerder deze maand in het NRC over de kerkgang in Staphorst. Zij schreef: ‘Ergens was het jaloersmakend dat er iets zo belangrijk in hun leven was, iets heiligs, iets wat boven alles ging, waarvoor het noodzakelijk was om ook in coronatijden ergens lijfelijk op te komen dagen.’

Hoe heilig is het geloof voor mij? En daarmee dus de kerk en de al dan niet fysieke samenkomsten?

Ik kijk af bij Raffic Osman, pastor bij de Amster..

