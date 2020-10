Diggy Dex: ‘We zijn allemaal maar een zandkorrel. Dat vind ik een troostende gedachte’

Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven antwoord op deze eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. Vandaag: Koen Jansen (40), bekend als rapper Diggy Dex.

‘Ik kom uit een vrij gemiddeld, Nederlands gezin. Ik heb een fijne jeugd gehad, ik was een echt buitenkind. Veel in beweging, op avontuur. Mijn moeder komt uit de socialistische hoek, zij is actief binnen de PvdA. We lazen de Vara-gids thuis. Van mijn moeder leerde ik dat je invloed kunt uitoefenen op de wereld, dat je iets kunt betekenen voor een ander. Daar ben ik dankbaar voor.

Intellect stond ook hoog in het vaandel. Mijn vader heeft een universitaire opleiding gedaan, pedagogiek, en mijn moeder was onderwijzeres. Er was veel aandacht voor taal bij ons thuis, er waren veel boeken aanwezig. Ik denk dat mijn ouders ook wel een bepaalde verwachting hadden van mijn levensloop, dat ik zou gaan studeren. Dat heb ik ..

