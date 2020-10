'Na vier, vijf happen heb ik genoeg'

‘Een aantal keer per jaar maakte mijn poeder pofkoek. Mijn vader komt uit Spakenburg en volgens mij is het een gerecht uit die streek. Het is typisch een armeluisgerecht: er zitten geen vlees en groenten in, maar wel veel suiker. Daardoor vult pofkoek goed, wat natuurlijk prettig is als je zwaar lichamelijk werk moet doen.

Het deeg voor pofkoek is net dik pannenkoekenbeslag. Wij aten het gerecht thuis ook altijd als hoofdgerecht, net als je met pannenkoeken kunt doen. Maar het is zo machtig. Na vier, vijf happen denk ik altijd weer: oké, nu is het genoeg. Ook al is het wel heel erg lekker.

Ik kom van een boerderij en als het vakantie of weekend was, aten wij tussen de middag warm. Doordeweeks stonden er altijd aardappelen, gro..

