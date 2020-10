Deze verpleeghuispastor begeleidde coronapatiënten: ‘We moeten omgaan met de ontdekking hoe kwetsbaar we zijn’

De man was met zijn vrouw op vakantie in Oostenrijk toen ze allebei ziek werden. Naast elkaar lagen ze op hun buik op de intensive care. Zijn vrouw redde het niet, hij wel. Hij kwam in een verpleeghuis terecht voor revalidatie en wist van gekkigheid niet meer waar hij om moest rouwen – het verlies van zijn vrouw, de ogenschijnlijke willekeur waardoor juist zij ziek waren geworden, de onverwachte aanslag van een virus en een ic-opname op zijn lichaam of het feit dat zijn drie dochters nu geen moeder meer hadden? Het zijn te veel grote verlieservaringen voor een mens om in één keer mee te dealen.

Of de vrouw met haar eigen winkel. Een succesvol onderneemster, die met goede psychologische begeleiding juist weer was opgekrabbeld na een burn-o..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .