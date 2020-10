Jongerenportret: ‘Ik vind het belangrijk om uit te stralen dat ik een christen ben’

De jeugd van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Geerke Sleurink (19) uit Dronten. Zij is niet vies van hard werken, wilde vroeger juf worden en runt nu met drie anderen een compleet melkveebedrijf.

Ik kom uit een boerengezin in Steenwijkerwold, ben derde kind van zes, en oudste dochter. Vroeger wilde ik altijd juf worden - in groep 3 mocht ik al de klas voorlezen als de juf even weg moest. Maar mijn hart ligt bij het boerenbedrijf dus wil ik eerst agrarisch bedrijfsadviseur worden, en daarna mijn opgedane ervaring graag delen met jongeren.

Veel van mijn karakter herken ik in mijn vader. We zijn graag tussen de koeien of op de trekker, en daar botst het ook weleens. Maar we delen ook grappige dingen: een hekel aan winkelen bijvoorbeeld. En áls we dan nieuwe kleren hebben, hangen ze eerst nog even in de kast tot de oude echt versleten zijn.

Eigenlijk zou ik ons familiebedrijf ook wel over willen nemen maar dat gaat mijn oudste broer al..

