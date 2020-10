Sinan Çankaya: Als puber was ik ‘Turk’, hoewel ik Nederlander ben van geboorte. Na 9/11 was ik ‘moslim’

Stel, er is een reünie, van je middelbare school. En jij mag speechen. Wat ga je zeggen? Hoe vertel je ze de waarheid? Over uitsluiting, over de vele identiteiten van een door-en-door Nijmeegs schoffie, thuis in een volkswijk en tegelijk kind van arbeidsmigranten van het Turkse platteland? Sinan Çankaya schreef het op, in ‘Mijn ontelbare identiteiten’. Het is zijn brief aan Nederland.

Matigheid

‘Op Schiphol, op weg naar een congres in Amerika, trof ik een kennis. Die reist veel voor z’n werk, dus hij kon mij uitnodigen in een soort viplounge, een luxe wachtkamer. Ik voelde me daar niet op mijn gemak, ervaar zo’n plek als decadent. Ik groeide op als arbeiderskind in een volkswijk, Hatert, in Nijmegen. Bij netwerkborrels aan de universiteit vergaat het me ook zo. Na afloop van een promotie, alle hoogleraren in kostuum, voel ik me weleens vervreemd: wat dóé ik hier? Mag ik hier wel zijn? Terwijl ik daar gewoon wérk! Dat wordt wel minder. Maar het is duidelijk een restant van vroeger. De pijn van uitsluiting, maar ook de lichtheid en de absurditeit ervan, heb ik willen vangen in mijn boek.

Mijn vader maakte matrassen. Eén k..

