Genieten van groen: Het gaat goed met het groen in de stad Utrecht

Het groene hart klopt in de steden. De natuur doet het er soms beter dan op het platteland. Ik vraag in de vier grote steden aan de mensen ‘van het groen’ waarom het zo goed gaat. Vandaag in Utrecht.

‘Als ik een straat binnenrijd, kijk ik als eerste of de bomen het nog doen. Dat is vast een beroepstic. Net als de vraag die opkomt: ‘Waarom liggen hier eigenlijk tegels?’. Rob Hendriks (62) zit al zo’n veertig jaar ‘in het gemeentegroen’. Eerst in Rotterdam, de laatste twintig jaar in Utrecht. Dus aan ideeën over hoe je de stad groen moet maken, heeft hij geen gebrek. En hij boft, want de gemeentepolitiek heeft in deze stad een erg groen hart. ‘Ze willen soms harder dan wij’. Dat lijkt me een luxeprobleem, zeg ik. Hij lacht. ‘Het is keihard nodig.’

Hoe dan ook zijn het prettige omstandigheden voor iemand die landschapsarchitect is en bij een gemeente werkt die zegt: eerst groen en dan de rest, zoals huizen en autowegen. ‘Zeg maar, groen,..

