Anne Christine Girardot: ‘Bij tijd en wijle verlies ik God uit het oog, op andere momenten merk ik dat Hij er is’

‘Mijn jeugd heb ik doorgebracht in la douce France. Dankzij mijn moeder ben ik katholiek opgevoed. Mijn vader was protestant, maar hij was niet zo met het geloof bezig. Ik heb Spaans, Engels en Frans gestudeerd aan de universiteit om tolk te worden. Tijdens mijn studie was mijn geloof ver weggezakt. Ik wilde dolgraag naar Zuid-Amerika om vrijwilligerswerk te doen. Een oudoom van mij was generaal-overste van de eudisten, een katholieke congregatie die de nadruk legt op leven in gemeenschap. Via hem kwam ik op 21-jarige leeftijd in Colombia terecht. Ik woonde in een huis met lekenvrouwen in de hoofdstad, Bogota. Het maakte deel uit van het project El Minuto de Dios, een grote katholieke non-profitorganisatie die zich bezighoudt me..

