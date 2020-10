'Soms doe ik de afzuigkap niet aan'

‘Mijn vader, moeder, zusje en ik woonden in Enschede. In de zomervakanties van de jaren zestig en begin jaren zeventig logeerden we vaak twee weken bij opa en oma Beerta, de ouders van mijn vader. Zij woonden in een klein bejaardenhuisje in het Groningse Beerta. Achter het huis was een grote tuin, waar opa aardappels, eerstelingen genoemd, en verschillende soorten groente verbouwde. Hij had vooral bonen – sperziebonen aan een struik en stokbonen.

heerlijke geur

De warme maaltijd was iedere dag een feest! We mochten vaak kiezen wat we wilden eten en meestal viel de keuze op bonen met spek. Als oma dat gerecht kookte, rook het hele huis naar die bonen. Dat was een heerlijke geur. De speklappen of een stuk vers spek gingen samen m..

