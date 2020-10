Wat maakt juist Similo een van uw favoriete spellen?

‘Similo is een heel simpel spelletje. Een potje duurt maar tien minuten, maar het is zo verslavend dat mijn man en ik er makkelijk een avond mee vullen. De spelers werken samen tegen het spel, dat maakt de dynamiek erg leuk. Voor mij is het op dit moment bovendien een heel geschikt spel. Begin dit jaar raakte ik overspannen en hoewel ik normaal gesproken echt van de tactische spellen ben, heb ik nu wat moeite met multitasken en dat is bij Similo niet nodig. Bovendien hebben alle spelers hetzelfde doel, dat maakt een potje net wat ontspannender. Wat mij ook aanspreekt is de vormgeving, de plaatjes zijn prachtig getekend in een heel eigen stijl.’

Hoe werkt het spel?

‘Simil..

