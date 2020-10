Leren omgaan met pannen, gasten en stress

Koken en eten mogen vandaag dan big business zijn, het vakmanschap ligt wel onder vuur. Lange dagen hard werken, geen feestdag vrij en wat te denken van het coronaspook dat rondwaart. Niks geen romantiek. Wat bezielt de tieners van nu om straks mijn kostje te willen koken of mijn bord te serveren? Een populair staaltje kloosterleer, zo ontdekten we in Amersfoort.

In Leerhotel het Klooster staan leerlingen in de keuken.

Liefde voor horeca zit veelal in bloed en genen, met de spreekwoordelijke paplepel als metafoor. Maar wat nou als jouw pad niet voorgekookt werd door pap of mam en je jouw dienstbaarheid zelf wilt ontdekken? Dan zijn er opleidingen in alle soorten en (ahum) smaken, voor scholieren die het in de vingers hebben, maar ook voor hen die hun vingers nog niet durven branden. MBO Amersfoort heeft in het Constantinianum, aan de rand van de stad, een eigen tophotel als onderwijslocatie gecreëerd: Leerhotel het Klooster. Inderdaad, een voormalig klooster van de Orde der Kruisheren, dat fotogeniek minstens een halve beeldpagina waard is, maar daarvoor hebben Femke, Kirsten en Luuc te veel te vertellen. Daarom: aan tafel!

Luuc Jonker, general man..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .