De Taxus Taxi redt levens

Het is iets over zeven als Hans Smets zijn Peugeot de Van Houtenstraat in Drunen indraait. Hij heeft een forse aanhanger bij zich. De 63-jarige huisarts uit het Brabantse Haps heeft er sinds dit jaar een baantje bij. Hij haalt eenjarig snoeisel van de taxusstruik op. Als hij de baal met takjes die bij nummer 19 klaarstaat in zijn aanhanger heeft geleegd, vertelt hij hoe dat zo gekomen is.

‘Twee jaar geleden kreeg mijn vrouw eierstokkanker. Fase 4, wat staat voor een zeer slechte prognose. Er waren uitzaaiingen in de longen. Het kwam onverwacht. Op het ene moment heb je niks, op het andere moment ben je terminaal. Het verlamde me. Ik dacht: ik doe niks meer. Ik kon het niet meer opbrengen. En dat terwijl ik als arts veel terminale zo..

