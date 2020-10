Dertigersportret: ‘Op een berg met mooi uitzicht in Schotland kon ik niet meer geloven dat er geen God was’

De dertiger van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Christel van Voornveld (39) uit Amsterdam. Ze is getrouwd met Guido en samen hebben ze drie kinderen van 11, 9 en 5. In haar werk als gz-psycholoog binnen evangelisch netwerk Eliagg houdt ze zich bezig met de psychologische én geestelijke werkelijkheid.

‘Ik heb een oudere en een jongere broer. Vroeger speelde ik met hen allebei, later deden zij meer met elkaar. Het zijn hele slimme jongens, ze speelden samen blind schaken en dat soort dingen. Ik voelde me vaak dom aan tafel tussen hen in. Zij gingen naar het gymnasium, ik naar de havo. Inmiddels hoef ik qua opleidingsniveau niet meer voor hen onder te doen. Toch heeft het impact gehad. Qua schoolwerk was ik best lui, dat was deels uit faalangst. Tegelijkertijd vond ik school ook niet zo heel belangrijk. Ik was bezig met sport, populair zijn op school en muziek. Ik zong bij de Young Continentals en maakte daarmee zelfs een tour door Europa.

Mijn ouders waren betrokken, maar lieten me ook wel mijn gang gaan, zoals met het maken van huiswer..

