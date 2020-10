Avondmaal in plaats van cupcakes bij christelijke babyshower: ‘Zwangere vrouw dichter bij Jezus brengen’

Op de foto die topmodel Doutzen Kroes vorige maand via Instagram deelde, kijkt ze innig lachend in de ogen van haar zwangere zusje Rens − beiden houden een hand op Rens’ bollende buik. De aanstaande moeder is gehuld in een romantische jurk en draagt een diadeem met bloemen. Het plaatje werd geschoten tijdens de mother’s blessing van Rens, schreef Doutzen erbij: ‘Een ceremonie die is geïnspireerd door een oud ritueel van de indianenstam Navajo. Ontwikkeld om de toekomstige moeder spiritueel te steunen en te sterken voor haar bevalling en moederschap. Het draait erom haar te verzorgen, zodat ze overloopt van liefde en vertrouwen tijdens het wachten op de aanstaande geboorte van haar baby.’ De bekende mannequin bestempelde de bijeenkomst al..

